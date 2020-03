In dem Einkaufszentrum "The Mall" in Wien-Landstraße wurde Donnerstagmittag ein Brandmelder ausgelöst. Die Feuerwehr ist derzeit unterwegs, um die Ursache abzuklären. "Das kann alles sein - ein Fehlalarm oder ein Großbrand", sagt ein Sprecher.

Die Berufsfeuerwehr ist mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Besucher wurden vorübergehend gebeten, das Gebäude zu verlassen.

Mehr Informationen in Kürze.