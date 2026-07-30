Drogenfund in Wien: 45 Kilo Cannabis in Auto sichergestellt

Mitte Juli ist den Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, ein weiterer Schlag gegen die organisierte Suchtmittelkriminalität gelungen. Am 14. Juli 2026 nahmen Kriminalbeamte in Wien-Landstraße einen 60-jährigen Mann kroatischer Staatsbürgerschaft fest. In seinem Fahrzeug sollen rund 45 Kilogramm Cannabiskraut sowie 56.000 Euro Bargeld sichergestellt worden sein.

Monatelange Ermittlungen führten zur Festnahme

Dem Zugriff gingen intensive Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, voraus. Der 60-Jährige wurde als mutmaßlicher Suchtgifthändler festgenommen. Insgesamt wurden rund 45 Kilogramm Cannabiskraut und 56.000 Euro sichergestellt.