Betrunkener trat Wohnungstüre in Wien ein und ging auf Ex-Frau los
Obwohl gegen ihn bereits eine einstweilige Verfügung bestand, hat ein Serbe in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Ottakring die Wohnungstüre seiner Ex-Frau eingetreten, ist gegen die 43-Jährige gewalttätig geworden und hat sie bedroht.
Der Betrunkene wurde von der Polizei festgenommen und danach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Exekutive am Donnerstag.
Bevor es dem 37-Jährigen gelang, in die Wohnung einzudringen, hatte das Opfer noch die Polizei alarmiert. Auf dem Weg zur Inspektion versuchte der Serbe dann zu flüchten und bedrohte die Beamten, worauf die Festnahme vollzogen wurde.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.
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