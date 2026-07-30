Betrunkener trat Wohnungstüre in Wien ein und ging auf Ex-Frau los

Obwohl gegen ihn bereits eine einstweilige Verfügung bestand, hat ein Serbe in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Ottakring die Wohnungstüre seiner Ex-Frau eingetreten, ist gegen die 43-Jährige gewalttätig geworden und hat sie bedroht.

Der Betrunkene wurde von der Polizei festgenommen und danach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Exekutive am Donnerstag.