Wien-Landstraße: 33-Jährige nach Schlägerei festgenommen

Am Mittwoch um kurz nach Mitternacht musste die Polizei in die Erdbergstraße in Wien-Landstraße ausrücken, weil es dort zu einer Schlägerei gekommen war. Mehrere, teils alkoholisierte Personen sollen beteiligt gewesen sein. Das hatte zur Folge, dass ein 55-Jähriger stürzte und sich dabei das Handgelenk brach.

Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen und den Sachverhalt aufklären wollten, reagierte eine involvierte 33-Jährige aggressiv. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und schließlich auf freiem Fuß angezeigt.

