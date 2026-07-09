Wiener Landesgericht: U-Haft nach Missbrauch von 16-Jähriger

Das Wiener Landesgericht hat Donnerstagmittag über einen 21-Jährigen die U-Haft verhängt, der in der Nacht auf Montag in Wien-Donaustadt eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben soll, berichtet die APA.

Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Der Syrer wurde APA-Recherchen zufolge im vergangenen Dezember vom Landesgericht Wiener Neustadt wegen Vergewaltigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Trotz Verurteilung auf freiem Fuß Dessen ungeachtet befand sich der Mann bis vor wenigen Tagen auf freiem Fuß. Er hatte gegen das erstinstanzliche Wiener Neustädter Urteil Rechtsmittel angemeldet und den Schuldspruch vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) bekämpft. Wie schon während des Ermittlungsverfahrens war auch nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung eine Festnahmeanordnung kein Thema.

Vor wenigen Wochen wurden dann vom OGH die Nichtigkeitsbeschwerde und die Strafberufung verworfen. Der 21-Jährige hätte ab diesem Zeitpunkt seine nunmehr rechtskräftige Strafe anzutreten gehabt und soll auch zugesichert haben, er werde der entsprechenden Aufforderung nachkommen. 21-Jähriger missbrauchte 16-Jährige Der 21-Jährige und das Mädchen waren Montagfrüh gegen 4.45 Uhr am Schwedenplatz ins Gespräch gekommen. Auf dem Weg zur Wohnadresse der 16-Jährigen fuhr der 21-Jährige zu einem abgelegenen Bereich und missbrauchte sie laut Polizeiangaben. Anschließend brachte er die junge Frau nach Hause.