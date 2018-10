Wien: Kontrolle statt Copa-Cagrana-Chaos

Nun will die Stadt vermeiden, erneut derart die Führung zu verlieren – etwa am Donaukanal. Weiten Flächen (mit denen entsprechende Macht einhergeht) in der Hand eines Pächters wurde dort kürzlich ein Riegel vorgeschoben. Die Grundeigentümerin Donauhochwasserschutzkonkurrenz (DHK) (die Stadt Wien ist darin vertreten, Anm.) verlängerte auslaufende Verträge für sechs begehrte Uferabschnitte nicht, sondern suchte in einem umstrittenen Vergabeverfahren Betreiber – den Gewinnern winkten Zehnjahresverträge. Allerdings verlangte die DHK einen umsatzabhängigen Zins und detaillierte Nutzungskonzepte – was vor allem kleine Lokale vor Hürden stellt. Und: Interessenten durften sich nur für eine Fläche bewerben.

Dieser Passus traf Badeschiff-Betreiber Gerold Ecker, der mehrere Flächen gepachtet und teilweise weitervermietet hatte. Die Ausschreibung sei ein Hebel gewesen, um Eckers Praxis zu unterbinden, wird am Kanal gemunkelt. Stadträtin Sima verteidigte das Vorgehen mit einem Rechnungshof-Bericht, der eine Interessentensuche einmahnte. „Es gab am Donaukanal eine Tendenz abwärts. Herr Ecker hat Container aufgestellt, es lagen Bretter und Müll herum“, behauptet sie im KURIER-Gespräch. „Das hat mich sehr an die Copa Cagrana erinnert.“