Der Song Contest zum dritten Mal in Wien ist langweilig. Nicht schon wieder im Wasserkopf Österreichs. Als Wienerin kann man zu diesen Argumenten, die gegen den Eurovision Song Contest (ESC) in der Bundeshauptstadt sprechen, nur gelangweilt sagen: Ja, eh.

Dafür sprechen die nackten Zahlen eine eindeutige Sprache. In Wien etwa stehen rund 82.000 Hotelbetten zur Verfügung, in Innsbruck sind es, selbst wenn man die ganze Region dazuzählt, 24.000. Und davon werden schon allein deswegen viele belegt sein, weil der ORF mit einem ganzen Tross und viele andere Medien, die ihren Hauptsitz in Wien haben, ebenfalls mit Delegationen anreisen müssen.

Im Übrigen eine kostenintensive Unannehmlichkeit, die sich der unter Spardruck befindende österreichische Rundfunk nicht unbedingt leisten muss. Wobei, so ehrlich muss man sein, diese Ausgabe im Song-Contest-Budget wohl eher unter marginal einzuordnen ist.

Auch nicht zu unterschätzen ist die Freude am ESC: Ja, beide Bürgermeister, also sowohl Michael Ludwig in Wien als auch Johannes Anzengruber in Innsbruck, strahlen die notwendige Euphorie als Gastgeber aus. Ludwigs Vorteil: Er tut das nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Landeshauptmann. In Tirol ließ Anton Mattle hingegen wissen, keine finanziellen Mittel bereitstellen zu wollen.