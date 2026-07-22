Polizei Wien: Vier illegale E-Scooter in der Innenstadt gestoppt

Am Dienstag, dem 21. Juli 2026, führte der uniformierte Fahrraddienst der Landesverkehrsabteilung Wien in der Wiener Innenstadt gezielte Schwerpunktkontrollen durch. Dabei wurden zwischen 10.10 Uhr und 16.15 Uhr insgesamt vier E-Scooter aus dem Verkehr gezogen, weil sie die gesetzlich zulässige Bauartgeschwindigkeit beziehungsweise Motorleistung deutlich überschritten. Gegen alle vier Lenker wurden verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen erstattet, die Weiterfahrt wurde ihnen in jedem Fall untersagt.

Doppelte Höchstgeschwindigkeit: Scooter rasen mit bis zu 54 km/h

Bei den Rollerprüfungen förderten die Beamten erschreckende Werte zutage: Drei der kontrollierten E-Scooter sollen Geschwindigkeiten von 50 km/h, 52 km/h beziehungsweise 54 km/h erreicht haben – und damit mehr als doppelt so schnell gewesen sein wie die gesetzlich erlaubten 25 km/h.

Ein viertes Fahrzeug fiel nicht durch seine Geschwindigkeit, sondern durch eine mutmaßlich illegale Motorleistung auf: Die technischen Daten wiesen eine Leistung von 1.600 Watt aus, während der gesetzliche Höchstwert bei lediglich 600 Watt liegt.