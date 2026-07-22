Falscher Polizist mit jeder Menge Bargeld ertappt
Einen falschen Polizisten zogen die echten Kollegen in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Favoriten aus dem Verkehr. Der 23-jährige Verdächtige aus Serbien soll als Mitglied einer kriminellen Organisation betagte Opfer um ihr Erspartes gebracht haben. Bei seiner Festnahme wurden eine größere Menge Bargeld (14.500 Euro), Bankbelege und mehrere gefälschte Polizeiausweise sichergestellt.
Schon länger war das Landeskriminalamt Wien dem Mann auf der Spur. Der 23-Jährige soll als Abholer bei den kriminellen Machenschaften tätig gewesen sein. Zuletzt gelang es, ihn zu observieren. Bei der Festnahme befand sich der Mann in seinem Pkw.
Welche konkreten Straftaten auf das Konto des Mannes gehen, ist noch Teil der Ermittlungen. Doch die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Daher werden mögliche Geschädigte, die noch keine Anzeige erstattet haben, ersucht, sich beim Landeskriminalamt Wien unter 01/31310-33800 oder jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.
Bereits seit Jahren sind die Betrüger mit der Masche als falsche Polizisten am Werk und bringen ihre älteren Opfer dazu, ihnen Geld und Schmuck auszuhändigen. Daher warnt die Polizei erneut: Die echte Polizei verlangt niemals Geld als Lockmittel. Verdächtige Anrufe sollten beendet werden und danach 133 gewählt werden. Nennen Sie keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen.
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