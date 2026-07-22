Falscher Polizist mit jeder Menge Bargeld ertappt

Einen falschen Polizisten zogen die echten Kollegen in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Favoriten aus dem Verkehr. Der 23-jährige Verdächtige aus Serbien soll als Mitglied einer kriminellen Organisation betagte Opfer um ihr Erspartes gebracht haben. Bei seiner Festnahme wurden eine größere Menge Bargeld (14.500 Euro), Bankbelege und mehrere gefälschte Polizeiausweise sichergestellt.

Schon länger war das Landeskriminalamt Wien dem Mann auf der Spur. Der 23-Jährige soll als Abholer bei den kriminellen Machenschaften tätig gewesen sein. Zuletzt gelang es, ihn zu observieren. Bei der Festnahme befand sich der Mann in seinem Pkw.