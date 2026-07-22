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Wien

Hantelscheibe an den Kopf geknallt: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Blaulicht-Einsatz in Wien-Favoriten: Auslöser war, dass sich ein 61-Jähriger durch Lärm gestört fühlte.
22.07.2026, 10:08

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Auch mit Hanteln kann man etwas für die Figur tun.

Ein Streit zwischen Nachbarn eskalierte Dienstag Abend in Wien-Favoriten. Ein 61-jähriger Österreicher fühlte sich durch Lärm gestört. Er schnappte sich eine 1,25 Kilo schwere Hantelscheibe und wollte den 55-jährigen Nachbarn zur Rede stellen. Dabei entwickelte sich rasch ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Der 55-Jährige, ebenfalls Österreicher, soll mit einem Schuhlöffel zugeschlagen und den 61-Jährigen am Oberarm verletzt haben. Der Ältere soll daraufhin die Hantelscheibe geworfen haben. Sie traf den 55-Jährigen am Kopf. Der Mann erlitt eine blutende Platzwunde und wurde ins Spital gebracht.

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Polizisten der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse nahmen den 61-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig fest. Der 55-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.

Blaulicht Wien Favoriten
kurier.at, mr  | 

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