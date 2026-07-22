Hantelscheibe an den Kopf geknallt: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Ein Streit zwischen Nachbarn eskalierte Dienstag Abend in Wien-Favoriten. Ein 61-jähriger Österreicher fühlte sich durch Lärm gestört. Er schnappte sich eine 1,25 Kilo schwere Hantelscheibe und wollte den 55-jährigen Nachbarn zur Rede stellen. Dabei entwickelte sich rasch ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Der 55-Jährige, ebenfalls Österreicher, soll mit einem Schuhlöffel zugeschlagen und den 61-Jährigen am Oberarm verletzt haben. Der Ältere soll daraufhin die Hantelscheibe geworfen haben. Sie traf den 55-Jährigen am Kopf. Der Mann erlitt eine blutende Platzwunde und wurde ins Spital gebracht.