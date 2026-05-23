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Wien

Wien: Frau sticht Ex-Freund bei Streit Schere in Bein

Sie stach ihm mit einer Schere ins Bein, ihr Ex (39) verteidigte sich mit Schlägen mit Staubsaugerrohr - beide wurden leicht verletzt.
23.05.2026, 11:25

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Eine 39-Jährige hat am Freitagnachmittag in Wien-Favoriten ihren Ex-Freund mit einer Schere attackiert und ihm das spitze Werkzeug in den Oberschenkel gestochen. Der gleichaltrige Mann konterte, indem er mit einem Staubsaugerrohr auf sie einschlug.

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Besorgte Nachbarn alarmierten die Polizei. Die Beamten schritten ein, danach wurden die Frau und der Mann leicht verletzt vorübergehend festgenommen und jeweils mit einem Waffenverbot belegt.

Getrennt, aber noch in einer Wohnung

Zu der gewalttätigen Auseinandersetzung war es gegen 14.15 Uhr in der Wohnung gekommen, die die beiden nach ihrer Trennung weiter gemeinsam nutzten. Streitthema war, dass die Frau nicht ausziehen wollte, schilderte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion am Samstag der APA.

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Agenturen, safran  | 

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