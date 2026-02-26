Scheren-Attacke in Wien: Verdächtiger lief nackt durch den Park

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend im Märzpark in Wien-Rudolfsheim im Zuge einer Auseinandersetzung einen 35-Jährigen mit einer Schere verletzt. Vor dem Eintreffen der Polizei und de r Wiener Berufsrettung entkleidete sich der Sudanese und lief nackt durch den Park. Er wurde von den Beamtinnen und Beamten festgenommen, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß.

Plötzlicher Angriff

Grund für die Auseinandersetzung gab es keinen: Der 35-Jährige saß mit seiner Freundin auf einer Parkbank, als der Mann plötzlich vor ihnen stand. Nach mehrfacher Frage, was er von den beiden wolle, soll der Unbekannte dem 35-jährigen Österreicher unvermittelt einen Faustschlag versetzt haben.

Daraufhin kam es laut Polizei zwischen den beiden Männern zu einem Gerangel. Plötzlich soll der 25-Jährige eine Schere aus seinem Hosenbund gezogen und damit den 35-Jährigen angegriffen haben. Der Verletzte wurde durch die Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der 25-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.