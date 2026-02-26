Parfumdiebstahl am Hauptbahnhof: 26-Jähriger in Haft, Komplize flüchtig

Am Wiener Hauptbahnhof kam es gestern Vormittag zu einem Vorfall in einem Drogeriemarkt, bei dem ein 26-jähriger Mann vorläufig festgenommen wurde. Der Tatverdächtige soll gemeinsam mit einer weiteren Person versucht haben, Parfums im Wert von mehreren hundert Euro zu entwenden.

Während ein mutmaßlicher Täter flüchten konnte, wurde der 26-jährige tunesische Staatsbürger von einem Ladendetektiv und einem Sicherheitsmitarbeiter gestellt.

Widerstand trotz Polizeipräsenz

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden gegen 10.15 Uhr von Passanten auf eine Auseinandersetzung in der Bahnhofshalle aufmerksam gemacht. Als die Polizisten eintrafen, soll sich der Verdächtige weiterhin heftig gewehrt haben. Trotz der Anwesenheit der Beamten beruhigte sich der Mann nicht, begann laut zu schreien und um sich zu spucken. Die Polizei nahm den 26-Jährigen daraufhin unter Anwendung von Körperkraft vorläufig fest.