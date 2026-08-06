Endgültiges Aus für Inklusionsprojekt in Wien: Petition erfolglos

Stabilität und Selbstvertrauen – diese Eigenschaften wollte das Projekt „Pilot“ Klientinnen und Klienten vermitteln, die auf Jobsuche waren. Besonders für Menschen mit Beeinträchtigung stellt die Inklusion in den Arbeitsmarkt eine große Herausforderung dar. Genau da setzte das Projekt an, das vom Fonds Soziales Wien (FSW) finanziert wurde. 33 Männer und Frauen fanden hier in den vergangenen zehn Jahren Beratung und Unterstützung, elf davon haben mittlerweile eine Teilzeit- bzw. geringfügige Anstellung gefunden. Dieses Projekt gibt es nun nicht mehr. Die Stadt Wien hat es Ende vergangenen Jahres gestrichen.

Über 500 Unterschriften Daraufhin wurde eine Petition ins Leben gerufen, bei der mehr als 500 Menschen für den Erhalt des Inklusionsangebots gestimmt haben. Die Petition brachte allerdings nicht den erhofften Erfolg, Ende Juni entschied der Vorstand von Integration Wien, das Projekt endgültig zu beenden. Zuvor war es noch sechs Monate von Rücklagen finanziert worden.

„Trotz zahlreicher Gespräche, der Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten und intensiver Bemühungen ist es nicht gelungen, die notwendigen finanziellen Mittel langfristig sicherzustellen“, wurde betont. „Diese Entscheidung hat der FSW nicht leichtfertig getroffen. Sie basiert auf einer Gegenüberstellung von Kosten sowie Kennzahlen zur Wirksamkeit der einzelnen Projekte“, hieß es damals vom FSW auf KURIER-Anfrage. Zudem würden 14 Projekte der Berufsqualifizierung bzw. Berufsintegration auch 2026 weiterhin gefördert werden.

Ein schwieriger Übergang Die Entscheidung, das Projekt gänzlich zu streichen, sei jedenfalls sehr schwer gewesen, heißt es von ehemaligen Mitarbeitern. Gerade in den vergangenen Monaten hätte sich noch einmal gezeigt, wie groß der Bedarf an personenzentrierter Begleitung junger Menschen mit Behinderungen am Übergang von der Schule in das Berufsleben sei. Der KURIER hat mit einer Familie gesprochen, die an dem Inklusionsprogramm teilgenommen hatte. Bei der Entscheidung, das Projekt einzusparen, sei viel zu wenig über die Auswirkungen für die Betroffenen und ihre Angehörigen nachgedacht worden, betonte Waltraud Wagner-Müller, deren Sohn für ein Jahr lang Teil des Projekts war. „Alle, die durch dieses Projekt gehen, haben Freude an der Arbeit. Michael war das letzte Jahr nie krank, und ich weiß von vielen anderen, dass dadurch eine Therapie nicht mehr nötig war und auch Medikamente reduziert werden konnten“, berichtete sie.

Hintergrund Betroffene

Rund 760.000 Menschen haben in Österreich eine „registrierte Behinderung“, besitzen demnach einen Behindertenpass oder beziehen Pflegegeld. Arbeitsmarkt

Von den 760.000 Menschen mit registrierter Behinderung haben nur 15 Prozent eine Arbeit. 39 Prozent haben einen Pflichtschulabschluss. Das zeigen Zahlen der Statistik Austria aus dem vergangenen Jahr. 21 Prozent

der Menschen mit Beeinträchtigung gelten als armuts- oder sozialausgrenzungsgefährdet, deutlich mehr als in der Gesamtbevölkerung. Pilot-Projekt

Von den 33 Personen, die betreut wurden, haben mittlerweile 13 Personen eine Teilzeit- bzw. geringfügige Anstellung.