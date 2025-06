Herzstillstand zu Hause: Wie eine junge Frau ihren Partner rettete

Von Pascal Manasek

Wenn ein Herz plötzlich aufhört zu schlagen, zählt jede Sekunde – ob draußen auf der Straße oder in den eigenen vier Wänden. Was heute Tausende Freiwillige in Wien über die Lebensretter-App ganz bewusst machen, erlebte Tamara ungewollt am eigenen Leib:

Als das Herz ihres Partners Stefan am 06. Juni 2020 plötzlich in der gemeinsamen Wohnung in Wien aufhörte zu schlagen, wurde sie zum Lebensretter.