Die App, die Leben rettet – vielleicht sogar einmal Ihres

Von Pascal Manasek

„Berufsrettung Wien. Wo ist der Notfallort?“ „Meine Frau atmet nicht mehr, bitte kommen Sie schnell!“ So oder so ähnlich beginnt ein Notruf, wenn ein Mensch einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet.

Eine dramatische Situation, die statistisch ungefähr jeden „einmal im Leben“ treffen wird, erzählt Mario Krammel – Chefarzt der Berufsrettung Wien und geschäftsführender Präsident des Vereins Puls, einem Verein gegen den plötzlichen Herztod.

Was viele nicht wissen: In vielen Fällen sind gar nicht Sanitäter der Berufsrettung die ersten, die vor Ort eintreffen, sondern Menschen – sogenannte „Lebensretter“ –, die per App zum Notfallort alarmiert werden.