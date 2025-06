Heeressanitäter aus NÖ als Lebensretter auf dem Tennisplatz

Während des Spiels brach einer der lokalen Spieler unvermittelt auf dem Platz zusammen und war nicht mehr ansprechbar.

In diesem entscheidenden Moment bewies Wachtmeister Felix Döpfl, Notfallsanitäter am Sanitätszentrum Ost und Angehöriger der Truppenärztlichen Ambulanz am Campus der Militärakademie, außergewöhnliche Reaktionsschnelligkeit und Professionalität.