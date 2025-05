13 lange Jahre bis zum neuen Feuerwehrhaus in Gloggnitz

Nach Probebohrungen auf dem alten Tankstellengelände soll mit dem Abriss begonnen werden. Was jetzt noch fehlt, ist die Zustimmung der Feuerwehrführung sowie der Chargen im Zuge einer Mitgliederversammlung. Wie Feuerwehr-Kommandant Thomas Rauch allerdings signalisiert, werde die angestrebte Lösung von der Mannschaft goutiert. Die Zustimmung wird nur mehr als Formsache gesehen. Nach 13 Jahren sei die Einsatzorganisation froh, endlich in die Zielgerade eingebogen zu sein.

Zelt für Einsatzfahrzeuge

Das alte Feuerwehrhaus ist in die Jahre gekommen und bietet längst nicht mehr den nötigen Platz. Einsatzfahrzeuge müssen bereits in einem Zelt „zwischengeparkt“ werden. Die Lage wird als desaströs beschrieben. Wenn 2030, wie geplant, der Semmering-Basistunnel in Betrieb geht und die Züge mit über 230 km/h durch die 27,3 Kilometer langen Röhren rasen, kommt der Feuerwehr Gloggnitz eine Schlüsselrolle zu, was die Sicherheit im Tunnel anbelangt.

Als zuständige Portalfeuerwehr auf niederösterreichischer Seite rücken die Gloggnitzer dann mit Spezialeinsatzfahrzeugen aus, wenn es zu Notfällen kommt. Alleine dafür braucht es deutlich mehr Fahrzeuge und Equipment und damit auch Lagerflächen und Garagen.