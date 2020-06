Häupls Arbeitstiere

Die mit Abstand meisten davon hat ForstdirektorAndreas Januskovecz. Zu den aktivsten zählen natürlich die Jagdhunde im Auftrag der MA 49. Die gehören zwar den Jägern und nicht der Stadt. Die Besitzer werden aber bei Kauf und Ausbildung finanziell unterstützt. Und außerdem sind die Hunde versichert – falls sie sich im Dienst verletzen.

Auch nicht faul sind die Ziegen, die im Nationalpark Donau-Auen und am Bisamberg Teil eines EU-Projektes sind. "Dabei geht es darum, Flächen für Orchideen und andere besondere Pflanzen freizuhalten", erklärt Januskovecz. "Die Ziegen entfernen also das Gestrüpp und die Dornen. Sie sind quasi so was wie Landschaftsgestalter."

Als Rasenmäher auf vier Beinen setzt auch die MA 48 seltene Pinzgauer Ziegen ein. Auf der schwer zugänglichen Deponie Rautenweg beweiden sie das Gelände.

Aber zurück zur Forstdirektion: Dort erfüllen sogar Dam- und Muffelwild eine Doppelfunktion. Zum einen gelten sie im Lainzer Tiergarten als Besucherattraktion und kommen einem gewissen Bildungsauftrag nach. Zum anderen dienen sie als Wildbret-Lieferanten.

So jäh enden allerdings nicht alle tierischen Karrieren in Wien. Für die vier Noriker Lucy, Luna, Vera und Vroni, die jahrelang am Wienerberg Heu und Holz transportierten, sucht die MA 49 zurzeit eine neue Unterkunft. "Sie sind für die Arbeit einfach zu alt", erklärt der Forstdirektor. Nachbesetzt werden sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht.