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Weltmeisterschaft

Countdown zum WM-Hit: Fußballfans hoffen auf das Wunder gegen Spanien

Österreich spielt beim Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen den amtierenden Europameister Spanien. Da fiebert ganz Wien mit.
02.07.2026, 16:54

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Fußballfans in Wien vor dem Spiel Österreich gegen Spanien.

Von Fatma Cayirci und Vanessa Reichenauer

Underdog Österreich geht am Donnerstag erstmals seit 1954 in die K.o.-Phase und trifft dabei auf Spanien. In der Bundeshauptstadt war am Donnerstag bereits die Euphorie zu spüren: Zahlreiche Menschen in rot-weiß-roten Trikots waren in den Mittagsstunden auf den Straßen unterwegs. Wien verwandelte sich zum Treffpunkt vieler österreichischer Fans.

Nach der Leistung der Österreicher in der Gruppenphase ist der Glaube an ein Weiterkommen ins Achtelfinale groß.

Duell mit Spanien: Das teuerste Stadion der Welt erwartet die Österreicher
Auf der Mariahilfer Straße waren zu Mittag vor dem Österreich gegen Spanien Spiel bereits einige Österreichtrikots zu sehen.

Maurice hat große Hoffnung, dass Österreich gegen Spanien gewinnt.

Viele Schulklassen verbringen ihre letzten Schulausflüge in der Stadt, auch zahlreiche Kinder sind in Heimtrikots unterwegs. Bereits zur Mittagszeit sind einige Fans im Fußballfieber, so auch Maurice: „Ich glaube, dass Österreich 3:1 gewinnen wird, da Spanien gegen Kap Verde unentschieden gespielt hat und Lamine Yamal gerade nicht in Topform ist.“ 

Warum dieser spanische Stürmer für Österreich besonders gefährlich ist
Oma verbringt die Zeit mit ihrer Enkelin vor dem Fußballspiel am Spielplatz.

Oma Gabriele mit Enkelin Emily verbringen die Stunden vor dem Spiel am Spielplatz im Alten AKH.

Hoffnung auf Elfmeterschießen

Gabriele wird das heutige Spiel mit ihrer ganzen Familie anschauen, darunter auch ihre Enkelin Emily. Da morgen die Schule erst um neun anfängt, darf sie ausnahmsweise länger aufbleiben und mitfiebern. „Ich wäre glücklich, wenn sie 0:0 spielen, damit es zum Elfmeterschießen kommt“, so Gabriele.

Spanien ist gewarnt vor Österreich: „Wir wissen, was auf uns zukommt“

Unser Nachbar Deutschland ist zwar ausgeschieden, dennoch wird die Weltmeisterschaft weiterverfolgt. Kris, Christopher, Daniela und Stephanie aus Nordrhein-Westfalen verbringen ihren Urlaub zurzeit in Wien und werden sich das Spiel nicht entgehen lassen. „Wir brauchen eine WM-Überraschung“, sagte Kris. 

Studierende warten gemeinsam auf das WM-Spiel gegen Spanien.

Benedikt Degischer, Jasmin Holzinger und Bernd Ruth tauschen sich im Vorfeld über das Österreich gegen Spanien Spiel aus. 

Vorfreude im Alten AKH

Am Gelände des Alten AKH, wo unter anderem ein Public Viewing stattfinden wird, stimmen sich einige Studierende auf das Spiel ein. Mit Bier und Snacks bereiten sich Benedikt Degischer, Bernd Ruth und Jasmin Holzinger auf die spannenden Abendstunden vor. „Da in den letzten Spielen auch die Underdogs gewonnen haben, würde ich sagen, dass wir auch realistische Chancen haben“, freut sich Jasmin Holzinger schon auf das Spiel.

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