Countdown zum WM-Hit: Fußballfans hoffen auf das Wunder gegen Spanien
Von Fatma Cayirci und Vanessa Reichenauer
Underdog Österreich geht am Donnerstag erstmals seit 1954 in die K.o.-Phase und trifft dabei auf Spanien. In der Bundeshauptstadt war am Donnerstag bereits die Euphorie zu spüren: Zahlreiche Menschen in rot-weiß-roten Trikots waren in den Mittagsstunden auf den Straßen unterwegs. Wien verwandelte sich zum Treffpunkt vieler österreichischer Fans.
Nach der Leistung der Österreicher in der Gruppenphase ist der Glaube an ein Weiterkommen ins Achtelfinale groß.
Viele Schulklassen verbringen ihre letzten Schulausflüge in der Stadt, auch zahlreiche Kinder sind in Heimtrikots unterwegs. Bereits zur Mittagszeit sind einige Fans im Fußballfieber, so auch Maurice: „Ich glaube, dass Österreich 3:1 gewinnen wird, da Spanien gegen Kap Verde unentschieden gespielt hat und Lamine Yamal gerade nicht in Topform ist.“
Hoffnung auf Elfmeterschießen
Gabriele wird das heutige Spiel mit ihrer ganzen Familie anschauen, darunter auch ihre Enkelin Emily. Da morgen die Schule erst um neun anfängt, darf sie ausnahmsweise länger aufbleiben und mitfiebern. „Ich wäre glücklich, wenn sie 0:0 spielen, damit es zum Elfmeterschießen kommt“, so Gabriele.
Unser Nachbar Deutschland ist zwar ausgeschieden, dennoch wird die Weltmeisterschaft weiterverfolgt. Kris, Christopher, Daniela und Stephanie aus Nordrhein-Westfalen verbringen ihren Urlaub zurzeit in Wien und werden sich das Spiel nicht entgehen lassen. „Wir brauchen eine WM-Überraschung“, sagte Kris.
Vorfreude im Alten AKH
Am Gelände des Alten AKH, wo unter anderem ein Public Viewing stattfinden wird, stimmen sich einige Studierende auf das Spiel ein. Mit Bier und Snacks bereiten sich Benedikt Degischer, Bernd Ruth und Jasmin Holzinger auf die spannenden Abendstunden vor. „Da in den letzten Spielen auch die Underdogs gewonnen haben, würde ich sagen, dass wir auch realistische Chancen haben“, freut sich Jasmin Holzinger schon auf das Spiel.
Kommentare