Countdown zum WM-Hit: Fußballfans hoffen auf das Wunder gegen Spanien

Von Fatma Cayirci und Vanessa Reichenauer Underdog Österreich geht am Donnerstag erstmals seit 1954 in die K.o.-Phase und trifft dabei auf Spanien. In der Bundeshauptstadt war am Donnerstag bereits die Euphorie zu spüren: Zahlreiche Menschen in rot-weiß-roten Trikots waren in den Mittagsstunden auf den Straßen unterwegs. Wien verwandelte sich zum Treffpunkt vieler österreichischer Fans. Nach der Leistung der Österreicher in der Gruppenphase ist der Glaube an ein Weiterkommen ins Achtelfinale groß.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fatma Cayirci Maurice hat große Hoffnung, dass Österreich gegen Spanien gewinnt.

Viele Schulklassen verbringen ihre letzten Schulausflüge in der Stadt, auch zahlreiche Kinder sind in Heimtrikots unterwegs. Bereits zur Mittagszeit sind einige Fans im Fußballfieber, so auch Maurice: „Ich glaube, dass Österreich 3:1 gewinnen wird, da Spanien gegen Kap Verde unentschieden gespielt hat und Lamine Yamal gerade nicht in Topform ist.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Reichenauer Oma Gabriele mit Enkelin Emily verbringen die Stunden vor dem Spiel am Spielplatz im Alten AKH.

Hoffnung auf Elfmeterschießen Gabriele wird das heutige Spiel mit ihrer ganzen Familie anschauen, darunter auch ihre Enkelin Emily. Da morgen die Schule erst um neun anfängt, darf sie ausnahmsweise länger aufbleiben und mitfiebern. „Ich wäre glücklich, wenn sie 0:0 spielen, damit es zum Elfmeterschießen kommt“, so Gabriele.

Unser Nachbar Deutschland ist zwar ausgeschieden, dennoch wird die Weltmeisterschaft weiterverfolgt. Kris, Christopher, Daniela und Stephanie aus Nordrhein-Westfalen verbringen ihren Urlaub zurzeit in Wien und werden sich das Spiel nicht entgehen lassen. „Wir brauchen eine WM-Überraschung“, sagte Kris.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fatma Cayirci Benedikt Degischer, Jasmin Holzinger und Bernd Ruth tauschen sich im Vorfeld über das Österreich gegen Spanien Spiel aus.