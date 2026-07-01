Spanien ist gewarnt vor Österreich: „Wir wissen, was auf uns zukommt“

Medienauflauf am Mittwochvormittag in Carson, wo der Sportkomplex von L.A. Galaxy steht. Vor dem Abschlusstraining im Stadion Diginity Health Sports Park stehen gleich drei Spieler zur Verfügung: Alex Baena von Atletico Madrid, Jungstar Pau Cubarsi und Lockenkopf Marc Cucurella. Alle drei geben sich sehr entspannt, lächeln und plaudern locker drauf los. Und sie erhalten erstaunlich viele Fragen zu Österreich.

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Antworten haben sie sehr wohl parat. Cucurella weiß, was auf Spanien im SoFi-Stadion von Los Angeles zukommt. „Wir sind vorbereitet und wissen, dass Österreich sehr gut verteidigt und eine intensive Mannschaft ist.“ Auch das Wort „umschalten“ fiel.

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Alex Baena, der Mann von Atletico, hätte eine Lösung parat. Allerdings mit einem Schmunzeln: „Wir müssen 90 Minuten den Ball haben. Haben wir den Ball, können sie uns nicht weh tun.“ Baena hat gegen Uruguay mit seinem Tor Spanien den Sieg beschert. „Aber das Spiel ist wieder ganz anderes. Jedes Match bei einer WM hat seine eigene Charakteristik. Vor allem jetzt im K.o.-System.“

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