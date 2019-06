Wien: Fünf Verletzte bei Kohlenmonoxid-Unfall

Bei einem Kohlenmonoxid-Unfall wurden am Vormittag des Pfingstmontag fünf Personen, vermutlich Mitglieder einer Familie, verletzt. Gegen 10.30 Uhr wurden die Berufsrettung Wien sowie die Wiener Berufsfeuerwehr in die Kolschitzkygasse in Wieden gerufen.

Ersten Informationen zufolge dürfte eine 14-Jährige in der Dusche zusammengebrochen sein. Sie wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und mit dem Notarzthubschrauber C9 ins Krankenhaus Graz geflogen. Vier weitere Personen, darunter eine 18-Jährige sowie ein acht Monate alter Bub wurden leicht verletzt ins Spital gebracht.

Die alamierten Feuerwehrleute evakuierten unter Atemschutz die betroffene Stiege und brachten die Bewohner ins Freie.

Insgesamt 30 Mitglieder der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz, die Berufsrettung war mit Teilen des Katastrophenzuges vor Ort.

Die Ursache für den Unfall war vorerst nicht bekannt.

Erst Anfang Juni waren bei zwei CO-Unfällen fünf Personen verletzt worden. Ein 13-Jähriger war unter der Dusche zusammengebrochen, auch er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Graz gebracht worden.