Wiener Bäder 2026: Länger offen, neue Tickets und eine Fast-Lane

In Wien gibt es 30 Frei-, Kombi- und Familienbäder, sie alle öffnen am 2. Mai zur Sommersaison 2026 und das mit zahlreichen Neuerungen. Präsentiert hat diese Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch.

Verkürzt werden sollen vor allem die Wartezeiten, erweitert wird das Ticketangebot. Die Ticketpreise wurden generell per 1. Jänner im Zuge der Indexanpassung automatisch um 6,37 Prozent erhöht.