Wiener Bäder führen Monatskarte für Schwimmhalle und Freibad ein

Mit Beginn der neuen Badesaison führen die Wiener Bäder eine Monatskarte ein. Damit werde künftig allen Gästen Kostenvorteile bieten, ohne sich lang binden zu müssen, sagte Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung. Mit der Monatskarte wird das Dauerkarten-Sortiment erweitert und ist ab dem 2. Mai - egal ob in Schwimmhallen oder im Freibad - erhältlich. Erwachsene zahlen 48,60 Euro, Jugendliche 36,60 Euro und Kinder 16,80 Euro.

Für Badegäste, die gerne zeitig in der Früh ihre Längen ziehen, gibt es schon ab sofort die Möglichkeit, Tickets im Voraus online zu buchen und damit noch mehr Zeit zu sparen. Ab Mai wird die Zeitersparnis noch einmal größer: Dann können im Vorverkauf gleich 20 Eintritte auf einmal auf eine Wertkarte aufgebucht werden. "Wiens Bäder tragen zur Lebensqualität aller Wienerinnen und Wiener bei. Umso wichtiger ist es, sie zu erhalten und ein attraktives Angebot zu garantieren", so Czernohorszky.