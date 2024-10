Wien: Frauen sollen zahlreiche ältere Menschen betrogen haben

Zwei Frauen sollen in Wien seit dem Sommer 2023 betagte Menschen reihenweise betrogen haben. Sie sprachen ihre Opfer in den Gemeindebezirken Wieden, Margareten und Mariahilf auf der Straße an und gaben vor, in einer Notsituation zu sein, um so an Geld zu kommen. Danach bedrängten sie die Betagten, die dann Geld oder Schmuck aushändigten. Eine Verdächtige wurde nun festgenommen. Die Polizei suchte am Sonntag nach weiteren Opfern der Serbin.