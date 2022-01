Die Polizei wurde in der Nacht auf Mittwoch in die Ottakringer Kreitnergasse gerufen, weil dort ein aggressives Paar in einen Streit geraten sein soll. Vor Ort trafen die Beamten die beiden an. Die Frau, eine 27-jährige Österreicherin, soll sich äußerst aggressiv und beleidigend gegenüber den Polizisten verhalten haben.

Die Frau dürfte eine Polizistin bespuckt und ihr gegen den Oberkörper geschlagen haben. Die Tatverdächtige wurde festgenommen, bei ihr wurde eine Alkoholisierung von 1,6 Promille gemessen.

