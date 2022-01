Mann soll in Wiener Notquartier randaliert und Beamten verletzt haben

In der Nacht auf Dienstag wurde ein 46-jähriger Mann in einem Notquartier in Wien-Penzing festgenommen.

Gegen 2.45 Uhr soll der Mann trotz Hausverbot in eine Notunterkunft gegangen sein. Dort dürfte der Grieche randaliert haben und sich aggressiv gegenüber den Sicherheitsmitarbeitern verhalten haben.

Die verständigten Polizeibeamten wurden ebenfalls vom 46-Jährigen beschimpft. Mit einem Rucksack soll der Bewohner einen Beamten mit einem Rucksack getroffen haben. Der Polizist wurde leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen.

