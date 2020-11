Wien fordert Kündigungsschutz für säumige Mieter bis Sommer

Forderung: Befristungen einfrieren

Die Wiener Ressortchef forderte außerdem, ablaufende Befristungen "für den Zeitraum der aktuellen Ausnahmesituation" einzufrieren. "Es kann nicht sein, dass der Mieter in dieser oft existenziellen Frage auf das Wohlwollen des Vermieters angewiesen ist", kritisierte die Wohnbauverantwortliche. Generell brauche es eine Reform des Mietrechts, um "den inflationären Einsatz" befristeter Mietverträge zu beenden. Denn laut "Mieterhilfe" liegt der Anteil von Befristungen im Mietbereich bei bereits 75 Prozent. "Was in normalen Zeiten schon hart ist, wird in der Corona-Krise untragbar", meinte Gaal.