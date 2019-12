Wien-Floridsdorf: Juwelier von zwei Personen mit Waffe überfallen

Am Freitagabend gegen 17 Uhr wurde ein Juwelier-Geschäft in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf überfallen. Die Polizei sucht derzeit nach zwei unbekannten Personen - eine erste Fahndung hatte keinen Erfolg.

Die beiden Täter sollen eine Schusswaffe bei sich gehabt haben. Wie viel die mutmaßlichen Räuber erbeuten konnten, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Juwelier soll zum Tatzeitpunkt im Geschäft gewesen sein.

Laut Polizei flüchteten die zwei Personen nach dem Überfall in verschiedene Richtungen. Man gehe davon aus, dass sie "eher zu Fuß" geflohen sind.