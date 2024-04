Wien-Floridsdorf: Bügelmaschinen in Waschküche angezündet

Vandalismus oder eine starke Abneigung gegen das Bügeln - was auch immer das Motiv war, es rief die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien auf den Plan. Was war geschehen? Am Sonntag gegen 22 Uhr fingen in zwei Waschküchen einer großen Wohnhausanlage in der Jedlersdorfer Straße zwei Bügelmaschinen an zu brennen.