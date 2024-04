Waldbrand in der Obersteiermark: "Brand aus"

Drei Wochen nach Ausbruch des Waldbrandes in Wildalpen (Bezirk Liezen) in der Obersteiermark ist am Sonntagabend "Brand aus" gegeben worden. Das teilte der Bereichsfeuerwehrverband Liezen nach einem Kontrollflug mit der Drohne mit.

Der mit 120 Hektar Ausmaß große Waldbrand sei der größte Waldbrand in der Geschichte der Steiermark gewesen, hieß es weiter. Täglich waren demnach zu 200 Kräfte und acht Hubschrauber im Einsatz. Als Brandursache werden Beschädigungen an Stromleitungen vermutet.