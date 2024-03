Wien-Floridsdorf: 13 nicht angemeldete Arbeitnehmer in Tanzklub

13 nicht angemeldete Beschäftigte haben Beamte der Stadt Wien in der Nacht auf vergangenen Samstag in einem Tanzlokal in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf vergangenen Samstag entdeckt. Das ergab ebenso viele Anzeigen nach dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und fünf weitere Anzeigen gegen das Arbeitslosenversicherungsgesetz. Zwei Festnahmen wurden im Rahmen des Fremdenrechts vorgenommen und zwei Anzeigen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz erstattet.