Wien: Feuerwehrleute bekämpften über drei Stunden Dachbrand

Rund drei Stunden lang haben Feuerwehrleute in Wien-Margareten am Freitag einen Dachbrand bekämpft. Passanten waren auf das Feuer aufmerksam geworden. Mit speziellen Trenngeräten wurde die Dachkonstruktion des Hauses in der Jahngasse von den Einsatzkräften geöffnet. Ein Bewohner einer im betroffenen Bereich gelegenen Wohnung verließ diese selbstständig.