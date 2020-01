Wien: Feuerwehr rettete Jugendlichen aus Brandwohnung

Am Samstagvormittag musste die Wiener Berufsfeuerwehr einen Jugendlichen aus einer brennenden Wohnung in der Oppenheimgasse in Wien-Favoriten retten. Zuvor hatten Bewohner des Mehrparteienhauses den Brandgeruch im Stiegenhaus bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt.

Die Feuerwehr musste einen Atemschutztrupp schicken und über den Balkon in die Brandwohnung eindringen. Der junge Mann rief bereits um Hilfe und musste mit Sauerstoff versorgt werden. Zeitgleich wurde die Wohnungstüre aufgebrochen und mit dem Löschen begonnen.