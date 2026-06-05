Bub (5) nach Sturz aus Fenster im dritten Stock schwer verletzt
Das war ein großer Schock für den Vater eines fünfjährigen Buben in Wien-Floridsdorf am Feiertag zu Fronleichnam.
Denn der Mann war mit seinem Kind in der Wohnung in der Brünnerstraße und plauderte mit dem fünfjährigen Buben, der im Nebenzimmer spielte.
Oder spielen sollte. Denn nach einiger Zeit antwortete der Bub nicht mehr auf die Fragen des Vaters, heißt es in einer Aussendung der Polizei.
Kind nicht mehr im Kinderzimmer
Sofort sei der Mann ins Kinderzimmer gelaufen, um nach seinem Kind zu sehen. Aber das Kind war nicht mehr dort.
Dafür sei das Fenster, das nach Angaben des Vaters zuvor geschlossen war, sperrangelweit geöffnet gewesen.
Aus 3. Stock gestürzt
Und was der Mann angesichts des offenen Fensters befürchtet hatte, war tatsächlich passiert. Denn als der Vater aus dem Fenster im dritten Stock blickte, sah er sein Kind reglos in der Wiese liegen.
Sofort alarmierte der Mann die Einsatzkräfte, der Bub wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Wiener Krankenhaus gebracht.
Glimpflich ausgegangen ist erst am 20. Mai ein Unfall mit einem neunjährigen Buben in Wien-Hietzing. Das Kind stürzte aus einem Fenster im vierten Stockwerk eines Hauses und überstand das Unglück ohne äußere Verletzungen.
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