Neunjähriger Bub stürzte in Wien vier Stockwerke aus Fenster

Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochabend ein Unfall mit einem neunjährigen Buben in Wien-Hietzing. Das Kind stürzte aus einem Fenster im vierten Stockwerk eines Hauses und überstand das Unglück ohne äußere Verletzungen.

Zur weiteren Abklärung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Laut Ermittlungen dürfte der Bub in einem unbeobachteten Moment auf das Fensterbrett des Küchenfensters geklettert und anschließend abgestürzt sein, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Familie stand unter Schock

Die Eltern sollen den Vorfall sofort bemerkt haben, verständigten den Notruf und eilten zu ihrem Kind. Beim Eintreffen von Polizei und Rettung war der Neunjährige bei vollem Bewusstsein und wies äußerlich keine Verletzungen auf. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen, die Familienangehörigen des Buben standen nach dem Unfall unter Schock.

Nach Angaben der Berufsrettung dürfte das Kind auf eine Wiese gefallen sein. Ihm wurden an Ort und Stelle Schmerzmittel verabreicht, ehe er auf eine Vakuummatratze gebettet und in den Schockraum eines Spitals eingeliefert wurde. "Er war wach und ansprechbar", sagte der Sprecher der Berufsrettung.