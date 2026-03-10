Fensterstürze bei Kindern vermeiden: Darauf muss man achten

Mit dem frühlingshaften Wetter steigt die Gefahr von Fenster- und Balkonunfällen und Stürzen für Kinder deutlich an. Drei Viertel der Unfälle passieren gerade im Frühling und Sommer, informierte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) in einer Aussendung am Dienstag. Besonders gefährdet sind Kleinkinder, da sie von Natur aus neugierig sind, rasch klettern und Gefahren noch nicht einschätzen können. Kinder sollten auf keinen Fall alleine gelassen werden.

Das KFV hat APA-Berichte der Jahre 2016 bis 2025 ausgewertet. Die Altersspanne der Unfälle beträgt ein bis 13 Jahre, wobei in den vergangenen zehn Jahren am häufigsten Zweijährige betroffen waren (knapp 25 Prozent), gefolgt von Einjährigen (knapp 19 Prozent). Während Eltern bei Kleinkindern noch sehr wachsam sind, wiegen sie sich mit dem steigenden Alter des Kindes in falscher Sicherheit. 2025 verunfallte ein Siebenjähriger tödlich. "Neben den offenen Fenstern sind auch Balkone ein Risikofaktor. In den vergangenen zehn Jahren kamen zu den 102 Fensterstürzen noch 19 Stürze von Balkonen dazu - 63 Prozent davon bei Kindern unter fünf Jahren. Deshalb ist es ratsam, neben den Fenstern auch Balkontüren zu versperren", so die Empfehlung von Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV.

75 Prozent der Unfälle zwischen April und August 75 Prozent der analysierten Fensterstürze der Jahre 2016 bis 2025 passierten zwischen April und August. Besonders trügerisch sind Insektengitter, da sie keinen Schutz bieten. Sie reißen schon bei geringster Belastung. Laut KFV-Statistik waren Insektengitter in 17 Prozent aller Fenstersturzfälle der Jahre 2016 bis 2025 montiert. Fensterstürze passieren überwiegend in Wohnungen, häufig in Mehrparteienhäusern. Viele Stürze erfolgen aus dem 1. bis 3. Stock, vereinzelt auch aus deutlich größeren Höhen (bis über zehn Meter).