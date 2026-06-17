Favoriten: Einsturzgefährdetes Gebäude mit Hotel behördlich gesperrt

Nachdem in Wien von einem Haus Fassadenteile auf ein abgestelltes Fahrzeug gefallen waren und weitere Teile abzustürzen drohten, ist das Gebäude im Bezirk Favoriten gesperrt worden.

Die Gruppe "Sofortmaßnahmen" ist dafür gemeinsam mit dem betroffenen Bezirksamt, der Wiener Feuerwehr, den Wiener Netzen und den zuständigen Dienststellen der Stadt ausgerückt, wie es am Mittwoch in einer Aussendung hieß. Bei der Kontrolle kamen gravierende Sicherheitsmängel zum Vorschein. Sperrmüll und Bauschutt im Innenhof Der Innenhof war demnach großflächig mit Sperrmüll, Bauschutt und verschiedenen Gegenständen verstellt. Einige Ablagerungen erreichten eine Höhe von bis zu vier Metern. Fluchtwege waren durch gelagerte Türstöcke und Baumaterialien stark beeinträchtigt. Im ersten Obergeschoss fehlten sogar große Teile des Fußbodens, wodurch akute Absturzgefahr bestand.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Ein Gebäude musste gesperrt werden, weil massive Sicherheitsmängel festgestellt wurden - so fehlt teilweise der Fußboden.

Laut Angaben der Magistratsdirektion handelt es sich um ein vom Eigentümer betriebenes Hotel. Die Expertinnen und Experten konnten aber aufgrund der Zustände nur mit großer Gefahr und unter erheblicher Brandlast die Begehung durchführen. Stromversorgung abgestellt Zudem wurde eruiert, dass für die Liegenschaft kein gültiger Stromvertrag bestand. Die Wiener Netze stellten deshalb die Stromversorgung für das gesamte Gebäude ein. Damit Fußgängerinnen und Fußgänger unversehrt das Haus passieren konnten, wurde es behördlich gesperrt und bleibt bis zur Herstellung eines sicheren Zustands geschlossen.