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Wien

Favoriten: Einsturzgefährdetes Gebäude mit Hotel behördlich gesperrt

Teile der Fassade bröckelten ab: Das Gebäude wurde gesperrt. Der Strom abgestellt. Zudem wurden 407 illegale E-Zigaretten beschlagnahmt.
17.06.2026, 12:21

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++ HANDOUT ++ WIEN: GEBÄUDE MIT HOTEL NACH MASSIVEN SICHERHEITSMÄNGELN GESPERRT

Nachdem in Wien von einem Haus Fassadenteile auf ein abgestelltes Fahrzeug gefallen waren und weitere Teile abzustürzen drohten, ist das Gebäude im Bezirk Favoriten gesperrt worden.

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Die Gruppe "Sofortmaßnahmen" ist dafür gemeinsam mit dem betroffenen Bezirksamt, der Wiener Feuerwehr, den Wiener Netzen und den zuständigen Dienststellen der Stadt ausgerückt, wie es am Mittwoch in einer Aussendung hieß. Bei der Kontrolle kamen gravierende Sicherheitsmängel zum Vorschein.

Sperrmüll und Bauschutt im Innenhof

Der Innenhof war demnach großflächig mit Sperrmüll, Bauschutt und verschiedenen Gegenständen verstellt. Einige Ablagerungen erreichten eine Höhe von bis zu vier Metern. Fluchtwege waren durch gelagerte Türstöcke und Baumaterialien stark beeinträchtigt. Im ersten Obergeschoss fehlten sogar große Teile des Fußbodens, wodurch akute Absturzgefahr bestand.

++ HANDOUT ++ WIEN: GEBÄUDE MIT HOTEL NACH MASSIVEN SICHERHEITSMÄNGELN GESPERRT

Ein Gebäude musste gesperrt werden, weil massive Sicherheitsmängel festgestellt wurden - so fehlt teilweise der Fußboden.

Laut Angaben der Magistratsdirektion handelt es sich um ein vom Eigentümer betriebenes Hotel. Die Expertinnen und Experten konnten aber aufgrund der Zustände nur mit großer Gefahr und unter erheblicher Brandlast die Begehung durchführen.

Stromversorgung abgestellt

Zudem wurde eruiert, dass für die Liegenschaft kein gültiger Stromvertrag bestand. Die Wiener Netze stellten deshalb die Stromversorgung für das gesamte Gebäude ein. Damit Fußgängerinnen und Fußgänger unversehrt das Haus passieren konnten, wurde es behördlich gesperrt und bleibt bis zur Herstellung eines sicheren Zustands geschlossen.

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Bei der koordinierten Schwerpunktkontrolle wurden auch Handygeschäfte in der Inneren Stadt gemeinsam mit der Polizei und den zuständigen Dienststellen der Stadt überprüft. In einem Geschäft wurden dabei insgesamt 407 illegale E-Zigaretten entdeckt, weshalb auch das Zollamt hinzugezogen wurde. Die illegalen Produkte wurden sichergestellt und beschlagnahmt. Der Betreiber erhält eine Anzeige nach dem Finanzstrafgesetz.

Sicherheit bewusst gefährdet

"Ein Hotel in einem Gebäude zu betreiben, in dem neben zahlreichen Mängeln auch Teile des Fußbodens fehlen, bedeutet, die Sicherheit von Menschen bewusst zu gefährden. Ebenso ist der Verkauf hunderter illegaler E-Zigaretten ein bewusster Verstoß und eine Gefährdung der Konsumentinnen und Konsumenten. Beides zeigt, dass unsere gemeinsamen Kontrollen notwendig sind und weitere Kontrollen folgen müssen", sagte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

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