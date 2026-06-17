Arbeitsunfall in Amstetten: 41-Jähriger schwer verletzt

In einer Firma in Amstetten ereignete sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall: Ein 41-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Amstetten wurde dabei zwischen einer Absetzmulde und der Außenwand einer Halle eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der Notarzthubschrauber Christophorus 15 flog den Verletzten anschließend ins Unfallkrankenhaus Linz.

Dem Unfall vorausgegangen war eine Einweisung am Arbeitsplatz: Ein 45-jähriger Baggerfahrer hat dem 41-Jährigen gezeigt, wie mit dem Bagger der Hallenboden gereinigt wird. Als der Baggerfahrer dabei nach vorne fuhr, hat die hintere Laststütze des Fahrzeugs – die rund 75 Zentimeter vom Bagger absteht – eine in der Halle befindliche Absetzmulde touchiert.

Zwischen Mulde und Hallenwand eingeklemmt

Durch den Aufprall wurde die Mulde nach vorne versetzt und klemmte den danebenstehenden Arbeiter zwischen der Mulde und der Hallenaußenwand ein. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach dem Unfall wurde das zuständige Arbeitsinspektorat über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.