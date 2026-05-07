Innere Stadt: Drei Verletzte bei Unfall in Lokal-Küche

Ein Topf mit Suppe fiel in einer Küche in einem Lokal in der Inneren Stadt zu Boden - drei Mitarbeiter erlitten Verbrühungen.

Beine mit heißer Suppe verbrüht Zu diesem Arbeitsunfall wurde die Wiener Berufsrettung am Mittwochnachmittag gerufen. Durch die heiße Flüssigkeit wurden die Mitarbeiter an den Beinen verbrüht. Mehrere Teams der Berufsrettung übernahmen die notfallmedizinische Versorgung der Patienten: Sie versorgten die Wunden, bereiteten sie für den Transport in eine Klinik vor und verabreichten Schmerzmittel.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Berufsrettung Wien Die Berufsrettung Wien musste zu einem Arbeitsunfall in die Innere Stadt ausrücken: Drei Mitarbeiter haben sich mit heißer Suppe verbrüht.