Wien

Innere Stadt: Drei Verletzte bei Unfall in Lokal-Küche

Ein Topf mit Suppe fiel zu Boden, dabei wurden drei Mitarbeiter verbrüht und von der Rettung versorgt.
07.05.2026, 11:48

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Berufsrettung wien

Ein Topf mit Suppe fiel in einer Küche in einem Lokal in der Inneren Stadt zu Boden - drei Mitarbeiter erlitten Verbrühungen.

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Beine mit heißer Suppe verbrüht

Zu diesem Arbeitsunfall wurde die Wiener Berufsrettung am Mittwochnachmittag gerufen. Durch die heiße Flüssigkeit wurden die Mitarbeiter an den Beinen verbrüht. Mehrere Teams der Berufsrettung übernahmen die notfallmedizinische Versorgung der Patienten: Sie versorgten die Wunden, bereiteten sie für den Transport in eine Klinik vor und verabreichten Schmerzmittel.

Berufsrettung Wien

Die Berufsrettung Wien musste zu einem Arbeitsunfall in die Innere Stadt ausrücken: Drei Mitarbeiter haben sich mit heißer Suppe verbrüht.

Ein Mitarbeiter (40) erlitt Verbrühungen zweiten Grades an Armen und Beinen und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in eine Klinik transportiert. Seine zwei Kollegen (43, 33) erlitten kleinflächige Verbrühungen im Bereich der Füße. Auch sie wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung in Kliniken gebracht.

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