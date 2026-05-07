Innere Stadt: Drei Verletzte bei Unfall in Lokal-Küche
Ein Topf mit Suppe fiel in einer Küche in einem Lokal in der Inneren Stadt zu Boden - drei Mitarbeiter erlitten Verbrühungen.
Beine mit heißer Suppe verbrüht
Zu diesem Arbeitsunfall wurde die Wiener Berufsrettung am Mittwochnachmittag gerufen. Durch die heiße Flüssigkeit wurden die Mitarbeiter an den Beinen verbrüht. Mehrere Teams der Berufsrettung übernahmen die notfallmedizinische Versorgung der Patienten: Sie versorgten die Wunden, bereiteten sie für den Transport in eine Klinik vor und verabreichten Schmerzmittel.
Ein Mitarbeiter (40) erlitt Verbrühungen zweiten Grades an Armen und Beinen und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in eine Klinik transportiert. Seine zwei Kollegen (43, 33) erlitten kleinflächige Verbrühungen im Bereich der Füße. Auch sie wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung in Kliniken gebracht.
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