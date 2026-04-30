Joggerin bei Parlament von Straßenbahn erfasst: Schwer verletzt
Eine 30-jährige Joggerin wurde am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Dr.-Karl-Renner-Ring in Wien schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr auf Höhe des Parlaments, wie die Polizei Wien mitteilte.
Laut ersten Zeugenaussagen soll die Frau unmittelbar vor der herannahenden Straßenbahn die Fahrbahn betreten haben, um diese zu überqueren.
Notbremsung konnte Kollision nicht verhindern
Trotz eines akustischen Warnsignals und einer sofort eingeleiteten Notbremsung durch den Straßenbahnfahrer kam es zur Kollision. Die Joggerin wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Die Berufsrettung Wien leistete umgehend notfallmedizinische Erstversorgung am Unfallort und brachte die Schwerverletzte anschließend in ein Krankenhaus.
Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die Erhebungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Weitere Details zum Gesundheitszustand der Verletzten sowie zu den Umständen des Unfalls waren zunächst nicht bekannt.
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