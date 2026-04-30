Joggerin bei Parlament von Straßenbahn erfasst: Schwer verletzt

Eine 30-jährige Joggerin wurde am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Dr.-Karl-Renner-Ring in Wien schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr auf Höhe des Parlaments, wie die Polizei Wien mitteilte.

Laut ersten Zeugenaussagen soll die Frau unmittelbar vor der herannahenden Straßenbahn die Fahrbahn betreten haben, um diese zu überqueren.