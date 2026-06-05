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Wien

Unfall in Wien-Wieden: Lkw erfasst Frau auf Zebrastreifen

Die 57-jährige Fußgängerin wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.
05.06.2026, 14:13

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Eine 57-jährige Fußgängerin ist Freitagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Wien-Wieden lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde im Bereich der Kreuzung Weyringergasse/Favoritenstraße von einem Lkw erfasst, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Demnach lenkte ein 50-jähriger Mann einen Lkw auf der Weyringergasse. 

An einer Kreuzung bog er nach links in die Favoritenstraße ein, zeitgleich wollte die 57-Jährige die Kreuzung auf einem Schutzweg überqueren.

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Aus bisher ungeklärter Ursache wurde die Frau im Bereich des Schutzweges von dem Lkw erfasst und zu Boden gestoßen. Die Berufsrettung Wien versorgte die 57-Jährige notfallmedizinisch und brachte sie in kritischem Zustand in ein Krankenhaus. Der Lkw-Lenker erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

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Agenturen  | 

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