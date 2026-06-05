Unfall in Wien-Wieden: Lkw erfasst Frau auf Zebrastreifen

Eine 57-jährige Fußgängerin ist Freitagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Wien-Wieden lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde im Bereich der Kreuzung Weyringergasse/Favoritenstraße von einem Lkw erfasst, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Demnach lenkte ein 50-jähriger Mann einen Lkw auf der Weyringergasse.

An einer Kreuzung bog er nach links in die Favoritenstraße ein, zeitgleich wollte die 57-Jährige die Kreuzung auf einem Schutzweg überqueren.