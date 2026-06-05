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Wien

Lichtentalerpark: 65-Jähriger bedroht Kinder mit Messer

Der 65-jährige Mann wurde mit 2,10 Promille vorläufig festgenommen.
05.06.2026, 13:29

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Blaues Schild mit weißer Aufschrift „Polizei“ und einem Adlerwappen, im Hintergrund unscharfe Bäume.

Ein 65-jähriger Mann soll am Donnerstag im Lichtentalerpark in Wien-Alsergrund drei Kinder angeschrien und mit einem Messer bedroht haben.

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Kinder alarmierten Polizei

Andere Kinder wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte. Die alarmierten Beamten konnten den 65-jährigen österreichischen Staatsbürger noch an Ort und Stelle anhalten. 

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, das Messer sichergestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,10 Promille, so die Polizei am Freitag.

Alsergrund Blaulicht Wien
Agenturen  | 

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