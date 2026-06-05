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Lichtentalerpark: 65-Jähriger bedroht Kinder mit Messer
Der 65-jährige Mann wurde mit 2,10 Promille vorläufig festgenommen.
Ein 65-jähriger Mann soll am Donnerstag im Lichtentalerpark in Wien-Alsergrund drei Kinder angeschrien und mit einem Messer bedroht haben.
Kinder alarmierten Polizei
Andere Kinder wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte. Die alarmierten Beamten konnten den 65-jährigen österreichischen Staatsbürger noch an Ort und Stelle anhalten.
Der Mann wurde vorläufig festgenommen, das Messer sichergestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,10 Promille, so die Polizei am Freitag.
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