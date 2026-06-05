Lichtentalerpark: 65-Jähriger bedroht Kinder mit Messer

Ein 65-jähriger Mann soll am Donnerstag im Lichtentalerpark in Wien-Alsergrund drei Kinder angeschrien und mit einem Messer bedroht haben.

Kinder alarmierten Polizei

Andere Kinder wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte. Die alarmierten Beamten konnten den 65-jährigen österreichischen Staatsbürger noch an Ort und Stelle anhalten.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, das Messer sichergestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,10 Promille, so die Polizei am Freitag.