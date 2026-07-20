Wien-Favoriten: Raub nach Date mittels App geklärt
In der Nacht auf Sonntag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in die Friedrich-Knauer-Gasse in Wien-Favoriten zu einem Raubüberfall auf eine 24-jährige Frau gerufen.
Dem Vorfall war eine Verabredung über soziale Medien vorausgegangen: Die 24-Jährige hatte sich mit dem Mann zu einem Spaziergang getroffen. Als die Frau den Heimweg antreten wollte, hat der gleichaltrige Syrer sie am Arm gepackt und zu Boden gestoßen. Anschließend soll er ihr Mobiltelefon sowie Bargeld an sich genommen haben und geflüchtet sein, schildert die Polizei.
Mobiltelefon wurde geortet
Beim Eintreffen wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten bereits von einer Passantin und der Frau erwartet, die am Boden saß und einen deutlich geschockten Eindruck machte.
Mithilfe einer auf dem gestohlenen Mobiltelefon installierten Ortungs-App gelang es den Ermittlern, das Gerät in Wien-Margareten zu lokalisieren. Dort konnten die Beamten den 24-jährigen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.
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