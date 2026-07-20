Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Wien-Favoriten: Raub nach Date mittels App geklärt

Nach einem Raub in Wien-Favoriten wurde ein 24-jähriger Tatverdächtiger mithilfe einer Ortungs-App festgenommen.
20.07.2026, 14:48

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Blaulicht auf einem Polizeiauto vor einer Polizeistation.

In der Nacht auf Sonntag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in die Friedrich-Knauer-Gasse in Wien-Favoriten zu einem Raubüberfall auf eine 24-jährige Frau gerufen.

Auto und Führerschein weg: 22-Jähriger raste mit 100 km/h durch Ortsgebiet

Dem Vorfall war eine Verabredung über soziale Medien vorausgegangen: Die 24-Jährige hatte sich mit dem Mann zu einem Spaziergang getroffen. Als die Frau den Heimweg antreten wollte, hat der gleichaltrige Syrer sie am Arm gepackt und zu Boden gestoßen. Anschließend soll er ihr Mobiltelefon sowie Bargeld an sich genommen haben und geflüchtet sein, schildert die Polizei.

Mobiltelefon wurde geortet

Beim Eintreffen wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten bereits von einer Passantin und der Frau erwartet, die am Boden saß und einen deutlich geschockten Eindruck machte.

Südautobahn: Zwei Raser binnen 24 Stunden erwischt

Mithilfe einer auf dem gestohlenen Mobiltelefon installierten Ortungs-App gelang es den Ermittlern, das Gerät in Wien-Margareten zu lokalisieren. Dort konnten die Beamten den 24-jährigen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.

Blaulicht Wien Favoriten Margareten
kurier.at, safran  | 

Kommentare