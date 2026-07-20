Wien-Favoriten: Raub nach Date mittels App geklärt

In der Nacht auf Sonntag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in die Friedrich-Knauer-Gasse in Wien-Favoriten zu einem Raubüberfall auf eine 24-jährige Frau gerufen.

Dem Vorfall war eine Verabredung über soziale Medien vorausgegangen: Die 24-Jährige hatte sich mit dem Mann zu einem Spaziergang getroffen. Als die Frau den Heimweg antreten wollte, hat der gleichaltrige Syrer sie am Arm gepackt und zu Boden gestoßen. Anschließend soll er ihr Mobiltelefon sowie Bargeld an sich genommen haben und geflüchtet sein, schildert die Polizei.

Mobiltelefon wurde geortet

Beim Eintreffen wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten bereits von einer Passantin und der Frau erwartet, die am Boden saß und einen deutlich geschockten Eindruck machte.