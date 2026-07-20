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Tirol

Auto und Führerschein weg: 22-Jähriger raste durch Kitzbühel

Mit 100 km/h war ein 22-Jähriger durch Kitzbühel unterwegs, als er von der Polizei gestoppt wurde.
20.07.2026, 11:06

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Ein 22-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Montag auf der Tiroler Pass-Thurn-Straße (B 161) mit über 100 km/h statt der erlaubten 50 km/h durch das Ortsgebiet von Kitzbühel gerast.

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Agenturen, safran  | 

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