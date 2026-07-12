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Oberösterreich

Doppelt so schnell wie erlaubt: Wagen von Autobahnraser beschlagnahmt

Rowdy war in einer 100er-Zone auf der Westautobahn mit 193 km/h unterwegs. Er ist den Schein und sein Fahrzeug los.
12.07.2026, 10:22

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Polizisten stehen nachts vor ihren Polizeiautos.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt war Samstagmittag ein 58-Jähriger auf der Westautobahn bei Ansfelden in Oberösterreich unterwegs. Abzüglich der Messtoleranz war dieser mit 193 km/h gemessen worden.

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Führerschein abgenommen

Einer Verkehrsstreife fiel der Raser ins Auge und wurde beim Rastplatz Ansfelden Süd angehalten. Dem Mann wurde sowohl der Führerschein vorläufig abgenommen als auch der Wagen beschlagnahmt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Oberösterreich
Agenturen, paw  | 

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