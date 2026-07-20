Südautobahn: Zwei Raser binnen 24 Stunden erwischt

Gleich zwei Mal binnen 24 Stunden stoppten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel auf der A2 (Südautobahn) im Bereich der Abfahrt Traiskirchen (Bezirk Baden) Fahrzeuge, deren Lenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen waren.

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagabend: Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel nahmen im Zuge ihrer Streifentätigkeit auf der A2 (Südautobahn) im Bereich der Abfahrt Traiskirchen in Fahrtrichtung Wien einen Pkw mit polnischer Zulassung wahr, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

20-Jähriger 66 km/h zu schnell

Eine Geschwindigkeitsmessung ergab, dass der Lenker mit 146 km/h statt der erlaubten 80 km/h fuhr – das entspricht einer Überschreitung von 66 km/h. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde dem 20-jährigen polnischen Staatsbürger der Führerschein vorläufig abgenommen und eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben.