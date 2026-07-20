Südautobahn: Zwei Raser binnen 24 Stunden erwischt
Gleich zwei Mal binnen 24 Stunden stoppten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel auf der A2 (Südautobahn) im Bereich der Abfahrt Traiskirchen (Bezirk Baden) Fahrzeuge, deren Lenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen waren.
Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagabend: Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel nahmen im Zuge ihrer Streifentätigkeit auf der A2 (Südautobahn) im Bereich der Abfahrt Traiskirchen in Fahrtrichtung Wien einen Pkw mit polnischer Zulassung wahr, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.
20-Jähriger 66 km/h zu schnell
Eine Geschwindigkeitsmessung ergab, dass der Lenker mit 146 km/h statt der erlaubten 80 km/h fuhr – das entspricht einer Überschreitung von 66 km/h. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde dem 20-jährigen polnischen Staatsbürger der Führerschein vorläufig abgenommen und eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben.
Zwei Raser wurden angezeigt
Einen Tag später stellten Bedienstete derselben Dienststelle im selben Bereich erneut eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung fest: Eine 28-jährige Türkin war mit 132 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs. Auch ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Sowohl der 20-Jährige als auch die 28-Jährige werden der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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