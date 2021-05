Wien-Favoriten: Polizeihunde-Einsatz wegen "Corona-Party"

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen Lärms in einem Lokal in die Quellenstraße in Wien-Favoriten gerufen. Im Inneren trafen die Polizisten 13 Personen an.

Da es eindeutig nach Suchtmitteln roch, wurde ein Spürhund der Polizeidiensthundeeinheit hinzugezogen. Bei zwei Personen wurden geringe Drogenmengen gefunden und sichergestellt. 40 Anzeigen wurden in Folge erstattet u.a. wegen fehlender Masken und Nichteinhaltens des Mindestabstandes. Auch der Lokalbetreiber wird zur Verantwortung gezogen.