Wien-Favoriten: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Die Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei führte am Sonntagabend eine Schwerpunktkontrolle gegen Raser durch. Ein Autofahrer fiel bei der Kontrolle besonders auf: Der Lenker fuhr in der Laaer-Berg-Straße Straße in Wien-Favoriten mit 133 km/h in eine mobile Radarfalle. Erlaubt sind dort nur 50 km/h. Dem Lenker droht nun der Entzug des Führerscheins, heißt es von der Polizei.

Im Jahr 2020 gab es in Wien zwölf Verkehrstote, wobei zu schnelles Fahren zu einer der Hauptunfallursachen gehört. "Retten Sie Leben und achten Sie auf Ihre Fahrgeschwindigkeit", ruft die Wiener Polizei auf. Im vergangenen Jahr erstattete die Wiener Polizei über 600.000 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: