Wien-Favoriten: Polizei-Schuss nach Attacke mit Messer

Ein Streit zwischen zwei Männern in der Erlachgasse in Favoriten dürfte am Donnerstagabend eskaliert sein: Ein Augenzeuge stoppte ein Polizei-Auto, in dem Beamte der Sondereinheit WEGA saßen und meldete den Vorfall.

Laut Polizei soll ein 29-jähriger Syrer im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Messer auf einen 27-Jährigen losgegangen sein.

➤ Mehr lesen: 21 Opfer: Anklage gegen 20-jährigen Wiener nach Serie an Sexualdelikten

Die Polizisten konnten die zwei Männer ausfindig machen und teilten dem 29-Jährigen mit, dass er festgenommen wird. Dieser ergriff daraufhin die Flucht, die Polizisten waren ihm dicht auf den Fersen.